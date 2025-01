Na Espanha, elenco do Bahia presta homenagem a Bruno Queiroz

Ao lado do elenco tricolor, Rogério Ceni faz depoimento sobre Bruno Queiroz em Girona - Foto: Reprodução / EC Bahia

O elenco principal do Bahia fez uma homenagem ao jornalista Bruno Queiroz, assessor do Bahia, que morreu aos 34 anos após lutar por dois anos contra o câncer.

Antes dos trabalhos no campo, todo o grupo tricolor se reuniu nos vestiários e fez uma oração. Todos recordaram dos momentos divididos com Bruno.

"Eu tenho certeza de que ele estaria feliz com todos vocês aqui. Um cara que, se ele viveu mais tanto tempo, tenho certeza de que foi em função de muitos de vocês. Do carinho, a amizade e a admiração, e o 'ser Bahia', que ele era, além de um grande profissional", declarou o técnico Rogério Ceni.

Leia mais:

>> Bellintani presta homenagem a Bruno Queiroz: "Obrigado pela amizade

>> Gabriel Xavier celebra renovação de contrato e destaca pré-temporada

>> Gabriel Souza fala sobre futuro no Bahia após derrota para o Atlético

Um dos líderes da equipe, o meia Everton Ribeiro também pediu a palavra e recordou da amizade e das experiências com Bruno no Bahia.

Antes de integrar a assessoria de comunicação do Bahia, Bruno Queiroz atuou por veículos importantes como a TVE Bahia, as rádios Tudo FM, Transamérica e CBN, além do Jornal Correio.