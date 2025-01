Gabriel Xavier celebra renovação de contrato e destaca pré-temporada

Zagueiro concedeu entrevista nesta sexta-feira, 17 - Foto: Rafael Rodrigues/ E.C Bahia

Em coletiva realizada durante a pré-temporada do Esporte Clube Bahia em Girona, o zagueiro Gabriel Xavier compartilhou suas impressões sobre o momento vivido pelo clube, a renovação de contrato e as expectativas para 2025. O defensor, que renovou seu vínculo com o clube até 2029, falou sobre a felicidade com a decisão, destacando a boa convivência com sua família e a satisfação em jogar no Bahia:

“É uma alegria enorme para mim, e para minha família. A gente sabe o quão bom é estar na Bahia, jogar no Bahia”, disse Gabriel, ressaltando também as condições oferecidas pelo clube. “O clube nos dá totais condições de trabalho. Os objetivos estão cada vez maiores para o clube, então isso foi um fator principal para a renovação", disse Xavier.

Durante a pré-temporada na cidade espanhola, Gabriel refletiu sobre os benefícios de treinar fora do Brasil e destacou a importância desse período de preparação. “É sempre um grande prazer ter a oportunidade de poder estar fazendo essa pré-temporada fora do Brasil. A gente sabe que isso agrega muitos para nós, não apenas fisicamente, mas como experiência. Algo importante na nossa vida. É uma cultura diferente do que a gente tá acostumado a ter na Bahia”, comentou o zagueiro, fazendo uma comparação com a experiência em Manchester, onde o clima mais frio dificultava o aproveitamento do trabalho. “Aqui está sendo até um pouco mais ‘aproveitável’ do que em Manchester".

Leia mais:

>> Vitória terá três desfalques para partida contra o Jacuipense

>> Santos intensifica negociações para o retorno de Neymar em 2025

>> Apresentado, Val Soares promete "dedicação e trabalho" no Vitória

Gabriel também elogiou as contratações feitas pelo Bahia, destacando o reforço com atletas de qualidade e experiência, fundamentais para o retorno à Libertadores após mais de 35 anos.

“Isso mostra a grandeza do clube, que almeja grandes coisas nesse projeto. É muito bom poder contar com atletas de extrema experiência nesse nosso retorno à Libertadores, que é uma competição muito difícil, mas que com certeza vai agregar muito conhecimento e experiência para que a gente consiga cumprir com nossos objetivos", afirmou o zagueiro tricolor.

Sobre o estilo de jogo, o defensor frisou a importância de manter a qualidade técnica que foi diferencial na temporada anterior, além de melhorar aspectos que precisam de evolução: “O Bahia vai ser um time que vai procurar ser protagonista, assim como foi no ano passado, mantendo a nossa qualidade técnica, que foi o nosso diferencial na temporada passada, e claro, com certeza evoluindo nos aspectos que precisam ser melhorados”, garantiu.

Por fim, Gabriel expressou o desejo coletivo de voltar a jogar e a motivação para alcançar vitórias, especialmente com o apoio da torcida, que ele destacou como um grande fator de saudade e empolgação. “Com certeza nós estamos com muita vontade de jogar e conquistar triunfos, que é o mais importante".