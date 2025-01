Santos intensifica negociações para o retorno de Neymar em 2025

Neymar no vestiário do Santos no espaço reservado ao Rei Pelé - Foto: Reprodução/Santos

A chance de Neymar voltar a vestir a camisa do Santos em 2025 ganhou força nas últimas semanas. O clube paulista tem intensificado as conversas com o estafe do atacante e já trabalha em um possível empréstimo de seis meses com o Al-Hilal, clube no qual o jogador está vinculado. O objetivo é que o ídolo readquira a boa forma física jogando no Peixe, onde tem grande identificação, antes de uma possível volta ao futebol europeu ou um novo ciclo no clube.

Para sensibilizar o estafe do jogador, o Santos preparou uma ação marcante. Em pouco mais de 24 horas, foi produzido um vídeo com o auxílio de Inteligência Artificial, narrado pela voz de Pelé, que destacou os motivos para o retorno de Neymar ao clube que o revelou. O material emocionou Neymar pai e reforçou a ideia de que, no Santos, o astro encontrará o carinho e a energia necessária para retomar sua melhor forma.

Nos bastidores, a presidência do Santos e sua assessoria trabalham para viabilizar o acordo, seja por meio de um empréstimo – a possibilidade mais forte neste momento – ou, quem sabe, uma negociação definitiva. A torcida também tem se mobilizado para ver o ídolo de volta ao clube. Durante a estreia da temporada, na vitória por 2 a 1 sobre o Mirassol, a organizada santista puxou o coro de "Volta para casa Neymar", demonstrando o apoio da arquibancada ao possível retorno do atacante.

Vale lembrar que o atacante não será inscrito pelo Al-Hilal na liga nacional da Arábia Saudita, podendo, se ficar no clube saudita, disputar apenas a Liga dos Campeões da Ásia.