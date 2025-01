Apresentado, Val Soares promete "dedicação e trabalho" no Vitória

Val Soares durante apresentação na Toca do Leão - Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

O décimo reforço do Vitória está na área. O volante Val Soares foi apresentado nesta sexta-feira, 17, na sala de imprensa Jornalista João Borges Bougê, no Barradão.

Assim como o ídolo Vanderson, Val é paraense e chega ao Leão da Barra oriundo do Paysandu. Ciente da história vitoriosa do Pitbull da Toca, ele espera fazer um bom trabalho no Vitória.

"Espero que eu possa fazer uma boa temporada aqui e fazer o mais próximo possível do que o Vanderson fez aqui, que eu vou ficar bem orgulhoso. Foi um grande jogador aqui no Vitória", disse inicialmente.

Val revelou como foram as tratativas em relação a negociação com o Vitória. Uma conversa com o técnico Thiago Carpini foi determinante para o acordo entre as partes.

"A conversa que nós tivemos com o Vitória foi bem rápida. Quando o Maneca entrou em contrato com o meu agente, logo em seguida eu também tive uma ligação do professor Carpini, onde a conversa foi bem boa e eu não pensei duas vezes em acertar com esse grande clube que é o Vitória", explicou.

Questionado sobre a concorrência no meio de campo, Val Soares afirma que será uma disputa normal por posição e promete dedicação quando for utilizado pela comissão técnica.

"Temos grandes jogadores aqui no elenco. Acredito que vai ser uma briga sadia no dia a dia, mas eu vou procurar trabalhar bastante, me dedicar para que quando a oportunidade chegar eu possa agarrar ela", pontuou

O novo volante do Leão atuou no futebol de Portugal, quando defendeu o Marítimo. Questionado sobe

"Tive uma experiência de um ano no Marítimo, que foi bom para o meu desenvolvimento taticamente. Acredito que o futebol europeu é mais tático, mas o futebol brasileiro a cada ano que se passa ele está se aproximando mais"

"Eu sou um cara que não vejo muita rede sociais. E o que eu posso fazer dentro de campo é trabalhar no dia a dia e me dedicar para quando chegar os jogos eu me doar bastante e ganhar confiança e o carinho da torcida. É só com dedicação e trabalho", declarou.

Val Soares atuou em apenas oito partidas no segundo da Série B pelo Paysandu. Questionado sobre as suas expectativas, ele se mostra motivado com a possibilidade de atuar pelo rubro-negro baiano.

"São as melhores. Com a confiança que o Carpini dá dia a dia, já tivemos uma boa conversa. Acredito que o ano de 2025 vai ser bem diferente. Vou estar concentrado e dedicado para poder conquistar o meu espaço aqui no Vitória", concluiu.