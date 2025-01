Emprestado pelo Vitória, Machado é anunciado no Coritiba

Filipe Machado é anunciado pelo Coritiba - Foto: Divulgação/ @Coritiba

Atleta do Vitória na temporada de 2024, o volante Filipe Machado foi anunciado pelo Coritiba na manhã desta sexta-feira, 17. Aos 28 anos, o jogador chega ao Coxa através de um empréstimo válido até o fim de 2025, com opção de compra.

Na última semana, Machado chegou perto de fechar com Athletico-PR, que também jogará a Série B em 2025, em uma negociação que envolvia o atacante Mastriani, mas que não teve um desfecho positivo.

Filipe Machado chegou ao Vitória na segunda janela de transferências do ano passado e entrou em campo em 18 oportunidades, nove como titular e nove saindo do banco de reservas. Antes, o volante defendeu o Cruzeiro em duas passagens. Cria do Grêmio, ele também atuou por Boa Esporte e São José-RS.