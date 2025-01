Neymar diz que PSG fracassou por "ego" e admite briga com Mbappé

Neymar, Mbappe e Messi comemorando gol - Foto: FRANCK FIFE / AFP

A contratação mais cara da história do futebol, o brasileiro Neymar Jr chegou ao Paris Saint Germain pelo valor de 222 milhões de euros, carregando, consigo, uma grande expectativa. No entanto, após seis temporadas, saiu de uma forma frustrante, revelando os problemas nos bastidores, que ocasionaram o "fracasso" da equipe francesa.

O atacante considerou que o PSG, no qual jogou ao lado de Lionel Messi e Kylian Mbappé, falhou devido ao ego dos jogadores e afirmou que o francês tinha ciúmes da sua boa relação com o argentino.

"Você tem que saber que não joga sozinho. Você tem que ter o outro cara do lado. 'O cara sou eu, tudo bem', mas quem é que vai te dar a bola? Era o ego de todo mundo. Um jogo era um, o outro era outro, o próximo eram quatro, cinco jogos seguidos, então não podia funcionar. Hoje em dia, se ninguém corre e ninguém se ajudar, é impossível ganhar", disse o brasileiro em entrevista ao ex-atacante Romário publicada nesta quinta-feira, 17.

O atacante, de 32 anos, dividiu o vestiário do PSG com Mbappé e Messi entre 2021 e 2023. Apesar das altas expectativas, não conseguiu vencer a Liga dos Campeões da Europa, grande aposta do clube francês.

Ao final da temporada 2023, o brasileiro partiu para o saudita Al-Hilal e o argentino, para o Inter Miami. Os dois fizeram amizade durante a passagem pelo Barcelona (2013-17), onde formaram um temível trio ofensivo ao lado do uruguaio Luis Suárez, que atualmente também joga na equipe da Flórida.

"A gente teve bons anos de parceria. Só que depois, quando veio o Messi, acho que ele ficou um pouco enciumado. Acho que ele não queria me dividir com ninguém. Aí começaram as brigas, as mudanças de comportamento", acrescentou.