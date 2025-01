Autor de gol contra o Bahia sobreviveu à tragédia no Flamengo em 2019

Felipe Cardoso, meio-campista do Atlético de Alagoinhas - Foto: Reprodução | TVE

Autor do golaço que garantiu a vitória do Atlético de Alagoinhas contra o Bahia, nesta quinta-feira, 16, o meia Felipe Cardoso é um dos sobreviventes da tragédia do Ninho do Urubu, centro de treinamentos do Flamengo, que pegou fogo em fevereiro de 2019.

O incêndio, que causou a morte de dez atletas com idade média de 15 anos, foi assunto em entrevista após o triunfo por 1 a 0 do Carcará sobre o Tricolor na Arena Fonte Nova, pela segunda rodada do Campeonato Baiano.

"Há alguns anos houve esse acontecimento na minha vida, eu sou uma superação, estou lutando pelos meus amigos. Recentemente o meu avô se foi, então isso é pelos meus amigos que se foram, pelo meu avô, pela minha família em São Paulo, a minha esposa que está grávida. Isso é por eles", comentou Felipe.

Depois de deixar o Flamengo, em 2020, o meio-campista foi jogar no sub-20 do Red Bull Bragantino e chegou a estrear no futebol profissional pelo Santa Cruz. Defendendo o Atlético no Baianão, Felipe Cardoso busca ir longe pela equipe na competição.

"Muito feliz, agradecer a Deus pelo que ele vem fazendo na minha vida. Nesses últimos anos muitas coisas aconteceram na minha vida, mas Deus provou que eu sou uma superação em pessoa. É agradecer aos meus companheiros, pois sem eles eu não teria conseguido", completou.

No Ninho do Urubu, o jogador escapou do incêndio porque ficou conversando com um irmão no telefone até mais tarde naquela noite.