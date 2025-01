Bahia decepciona, perde para o Atlético e segue sem marcar no Baianão

Tricolor perdeu por 1 a 0 na Arena Fonte Nova - Foto: Letícia Martins/EC Bahia

Em busca do primeiro triunfo no Campeonato Baiano, o Esporte Clube Bahia recebeu o Atlético de Alagoinhas nesta quinta-feira, 16, na Arena Fonte Nova, em duelo válido pela 2ª rodada da competição, e em mais uma atuação aquém do esperado, adiou os primeiros três pontos. A partida terminou 1 a o para o time visitante, que assumiu a 3ª posição da competição. O Esquadrão amarga a 8ª colocação, sem vencer e sem marcar nenhum gol no torneio.

O time comandado por Leonardo Galbes foi superior em praticamente todo o jogo, mas sofreu com a falta de efetividade. Do outro lado, o Carcará chegava pouco, mas sempre com muito perigo, até que Felipe Cardoso acertou a gaveta da meta tricolor para abrir o placar e castigar o Bahia, que empilhava oportunidades perdidas. Após o gol adversário, o Esquadrão pouco criou, decepcionando os mais de 10 mil tricolores presentes no estádio.

O Tricolor de Aço volta à campo neste domingo, 19, às 18h30, contra o Jacobina, no Estádio Municipal José Rocha. Já o Atlético enfrenta o Porto, apenas na próxima terça-feira, 21, às 19h15, no Estádio Agnaldo Bento.