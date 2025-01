Bahia realiza treino com presença de Willian José e ausência de Xavier

Tricolor deu continuidade aos treinos nesta quinta-feira, 16 - Foto: Rafael Rodrigues / EC Bahia

O elenco do Bahia deu continuidade aos trabalhos na Catalunha nesta quinta-feira, 16, com um treino focado em atividades técnicas e físicas. A tarde começou com uma conversa entre os jogadores e o treinador, seguida por um trabalho de ativação na academia.

Após o aquecimento no campo, a equipe foi dividida em grupos para realizar um exercício técnico com traves em espaço reduzido, onde as atividades de passes e finalizações dominaram a segunda parte do treino.

Leia mais:

>> Zé Guilherme é contratado pelo Bahia para reforçar lateral-esquerda

>> Gabriel Xavier e Rezende têm contratos renovados pelo Bahia

>> Fábio Mota volta a criticar condições do Adauto Moraes: "Inadmissível"

O destaque da sessão ficou por conta da presença do novo atacante Willian José, que participou ativamente das primeiras atividades do dia. O jogador, recém-chegado ao Tricolor, segue sua adaptação ao elenco e completou um treino físico e técnico especial durante a tarde.

Outro jogador que esteve em campo foi Iago Borduchi, que continuou seu trabalho de transição física e técnica. Gabriel Xavier, no entanto, ficou na academia, ausente das atividades com o grupo no campo. O jovem zagueiro ainda segue em processo de recuperação, sendo monitorado pela comissão técnica.