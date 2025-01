Fábio Mota volta a criticar condições do Adauto Moraes: "Inadmissível"

Fábio Mota, presidente do Esporte Clube Vitória - Foto: Clara Pessoa / Ag. A TARDE

Apesar da expressiva vitória por goleada sobre a Juazeirense pelo Campeonato Baiano, o presidente do Vitória, Fábio Mota, utilizou a ocasião para reforçar críticas às condições do Estádio Adauto Moraes, palco da partida realizada na quarta-feira, 15. Além de apontar problemas no gramado, o dirigente expôs dificuldades estruturais enfrentadas pela equipe durante sua estadia em Juazeiro.

Por meio de um vídeo divulgado nas redes sociais, Mota mostrou imagens do interior do Adautão, destacando sua precariedade. Apesar de elogiar a cidade e a receptividade de sua população, ele afirmou que o estádio não oferece condições adequadas para receber partidas de futebol profissional.

“Tenho muito respeito pela população de Juazeiro, que sempre nos recebe muito bem. Porém, essa cidade merece um palco esportivo à altura de sua população. Hoje, as condições do estádio são muito ruins. O vestiário é um dos piores que já vimos. Não há espaço suficiente para que jogadores e comissão técnica troquem de roupa. Sempre que o Vitória vem a Juazeiro, precisamos alugar módulos”, declarou o mandatário.

Ele também criticou a infraestrutura dos vestiários, apontando problemas básicos. “São dois chuveiros para todo mundo tomar banho. Após o jogo, forma-se uma fila. A pia e o mictório ficam dentro do vestiário, sem divisórias, o que provoca um odor muito desagradável. É uma situação inadmissível para uma cidade como Juazeiro”, disse Mota.

Além das condições gerais do estádio, o presidente do Vitória atribuiu ao gramado as lesões de dois jogadores da equipe, que precisaram ser substituídos durante a partida. Segundo ele, o estado do campo representa um risco à integridade física dos atletas.

“Vejam as imagens do gramado. Tivemos duas lesões aqui. Caio Vinícius e Edu pisaram em falso nos buracos do campo e se lesionaram. Em três anos como presidente do Vitória, nunca consegui trazer o time titular para jogar em Juazeiro porque as condições são muito ruins”, concluiu.