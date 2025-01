CBF divulga tabela detalhada das três primeiras rodadas da Copa do Nordeste

- Foto: Divulgação/CBF

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou nesta quinta-feira, 16, a tabela detalhada das três primeiras rodadas da Copa do Nordeste 2025.

O Vitória estreia no dia 22 de janeiro, contra o CRB, em Alagoas, volta a campo no de fevereiro para enfrentar o Sousa e no dia 12 enfrenta o Ferroviário, ambos os jogos no Barradão.

O Esquadrão estreia no dia 23 contra o Sampaio Corrêa, na Arena Fonte Nova, no dia 5 de fevereiro vai até Juazeiro enfrentar a Juazeirense, e no dia 11 pega o América-RN. Os outros jogos da dupla ainda não foram detalhados.

A principal competição regional do Brasil começa na próxima terça-feira, 21, e terá o jogo de abertura entre o atual campeão em campo, o Fortaleza, que recebe o Moto Club-MA, às 20h, no Presidente Vargas, em Fortaleza. Às 21h30, o CSA-AL enfrenta o Confiança-SE, no Rei Pelé, em Maceió.

Na quarta (22), o dia de jogos começará com o embate entre América-RN e Juazeirense-BA, às 19h, na Arena das Dunas, em Natal. Às 21h30, haverá três partidas: Ferroviário-CE x Sport, no Presidente Vargas, em Fortaleza; CRB-AL x Vitória, no Rei Pelé, em Maceió; e Náutico x Ceará, nos Aflitos, no Recife.

Na quinta (23), o Altos-PI visita o Sousa-PB às 19h, no Marizão, na cidade de Sousa (PB), enquanto o Bahia, às 20h, encara o Sampaio Corrêa, na Arena Fonte Nova, em Salvador.

| Foto: Divulgação/CBF