Fábio Mota critica gramado de estádio do Baianão: "É de propósito"

Com o início do Baianão, também retornam as críticas em torno dos gramados de alguns estádios da competição. Desta vez, foi o presidente do Vitória, Fábio Mota, que revelou o seu descontentamento com o Adauto Moraes, onde joga a Juazeirense.

Durante entrevista coletiva concedida na última sexta-feira, 10, Mota comparou o gramado do Adautão com outros do Brasil, relembrando a passagem pela Série C. Em fala, o presidente do Leão opinou que a situação do campo iguala a qualidade das equipes e, talvez, seja de propósito.

"Fui para todos os jogos do Vitória desde a Série C, mas o gramado do Adauto Moraes é o pior que há em todas as divisões do Campeonato Brasileiro. Quando você joga no Adauto Moraes iguala tudo. E eu acho que é de propósito. O gramado lá da minha terra, de Valente, é melhor. É impossível jogar em uma situação daquela", disse Fábio Mota.

Na estreia do Baianão, no último sábado, o Vitória ficou no empate sem gols diante do Barcelona de Ilhéus. O próximo confronto será em busca de quebrar um tabu, vencer a Juazeirense no Adauto Moraes, o que não ocorre há oito anos, desde 2017. As equipes se enfrentam nesta quarta-feira, 15, às 19h15.

Ao Ge, o Cancão se manifestou, discordando de Mota e garantindo que a equipe não é beneficiada pela situação do gramado: "O presidente deve estar viajando um pouco, porque outros gramados que enfrentamos também são ruins. Não estamos dizendo que o Adauto Moraes é bom, ele não serve nem para a gente. O estádio, como ele bem sabe, é do município".