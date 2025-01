Goleiro brasileiro, em Portugal há 11 anos, entra na mira do Bahia

Matheus Magalhães, goleiro do Braga - Foto: Reprodução | Redes Sociais

A busca do Bahia por um novo goleiro segue intensa. Nomes como John, do Botafogo, e Tiago Volpi, do Toluca, não avançaram nas negociações, e o alvo da vez é o brasileiro Matheus Magalhães, que está no Sporting Braga, de Portugal, há 11 anos. A informação é do jornalista Bruno Andrade.

Estrangeiro com mais jogos na história do Braga, Matheus foi revelado pelo América-MG e só atuou nesses dois clubes em sua carreira. Ao todo, são mais de 370 jogos na equipe portuguesa, onde afirmou estar feliz em entrevista no início da temporada europeia.

“Se o presidente quiser que eu fique mais uns anos, que eu renove, estou disponível (...), estou feliz aqui”, disse ao Jornal O Jogo.

Leia mais:

>> Adversário do Bahia na 'Liberta', The Strongest anuncia novo treinador

>> Leonardo Galbes comenta dificuldades do Bahia na estreia do Baianão

>> Marcos Victor é destaque do Bahia na estreia do Campeonato Baiano

Matheus tem contrato com o Braga até junho de 2027, mas ressaltou que se houver uma boa oportunidade para a sua carreira, não fechará as portas.

Se surgir uma boa oportunidade não posso fechar as portas. Acomodado não, devo desafiar-me Matheus Magalhães - goleiro do Braga

Em 2023, Matheus foi sondado pelo Real Madrid, enquanto o belga Courtois estava afastado por uma grave lesão. Antes, o goleiro chegou a negociar com o Manchester United, mas a transferência acabou não ocorrendo e ele permaneceu no Braga.