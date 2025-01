Marcos Victor é destaque do Bahia na estreia do Campeonato Baiano

Marcos Victor retornou de empréstimo e compõe o elenco sub-20 nas primeiras rodadas do Baianão - Foto: Letícia Martins/EC Bahia

Em sua volta ao Bahia após o empréstimo ao Athletico Paranaense, o zagueiro Marcos Victor foi uma das principais figuras no empate sem gols entre o Tricolor e o Jacuipense, na tarde deste domingo, 12, no Estádio Carneirão, pela primeira rodada do Campeonato Baiano 2025.

Eleito o melhor em campo tanto pela transmissão da TVE quanto pelos torcedores, Marcos Victor se mostrou grato pela oportunidade de retornar ao clube e destacou o trabalho coletivo: "Quero agradecer a Deus por ter jogado os 90 minutos e estar de volta ao Bahia, esse grande clube. Queria agradecer aos moleques [do sub-20], sem eles eu não teria conseguido ser o melhor em campo".

Emocionado, Marcos também fez questão de dedicar um agradecimento especial à torcida tricolor, que esteve presente mesmo diante das dificuldades do jogo.

"A torcida nos apoiou nesse jogo difícil, um campo muito pesado, mas conseguimos conquistar um ponto. Agora vamos para a Fonte Nova buscar o triunfo", afirmou o zagueiro, já com a mente voltada para o próximo compromisso do Bahia.

O próximo desafio do Esquadrão será contra o Atlético de Alagoinhas, na quinta-feira, 16, às 21h30, na Arena Fonte Nova.