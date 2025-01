Em tarde pouco inspirada, Bahia empata com o Jacuipense no Baianão

ZERO NO PLACAR!

Bahia fez sua estreia no Campeonato Baiano neste domingo, 12 - Foto: Letícia Martins / EC Bahia

Sob os comandos do treinador Leonardo Galbes, o Esporte Clube Bahia enfrentou uma tarde pouco inspirada na sua partida de estreia no Campeonato Baiano de 2025, neste domingo, 12. Em duelo contra o Jacuipense, no Estádio Municipal Antônio de Figueiredo Carneiro, o Carneirão, o Esquadrão ficou no empate por 0 a 0 contra a equipe de Riachão do Jacuípe.

Leia mais:

>> Joia do Bahia está na mira de clube Ucraniano

>> Arthur Zanetti anuncia aposentadoria e encerra carreira histórica

>> Vitória leva gol no fim e é eliminado da Copinha em disputa de pênaltis

Utilizando a equipe sub-20, mesclada com peças do time principal, que estavam emprestadas a outros clubes, o Tricolor de Aço não fez um bom jogo. Apesar das melhores chances da partida, ambas com Tiago, o goleiro do Jacuipense pouco foi testado. Com o resultado, as equipes somaram apenas um ponto da tabela de classificação, ocupando 4º e 6º lugar, respectivamente.

O Bahia volta à campo nesta quinta-feira, 16, contra o Atlético de Alagoinhas, na Arena Fonte Nova, às 21h30. Já o Jacuipense joga contra o Jacobina, também na quinta-feira, às 19h15.