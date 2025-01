Vitória leva gol no fim e é eliminado da Copinha em disputa de pênaltis

Ferroviária avançou para a terceira fase

Chegou ao fim a campanha da Vitória na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Neste domingo, 12, o Leão ficou no empate em 2 a 2 com a Ferroviária no tempo normal, mas acabou eliminado em disputa por pênaltis. A partida foi válida pela 2ª fase, a primeira no formato mata-mata.

O jogo foi equilibrado do início ao fim e a Ferroviária que começou sendo fatal. Aos 17, após cobrança de escanteio, Ticianelli subiu completamente livre da marcação e cabeceou forte para superar o goleiro do Vitória e abrir o placar.

Depois de sair atrás, o Vitória passou a ser mais dominante e foi com tudo na busca de uma reação, criando boas chances. O empate veio ainda no primeiro tempo. Aos 46, Emanoel foi lançado nas costas da zaga e na frente do gol mostrou muita categoria para encobrir o goleiro com uma cavadinha.

Na volta para o segundo tempo, a Ferroviária conseguiu ter maior posse de bola, mas as equipes se alternaram no ataque. Dessa vez o Rubro-Negro que foi fatal. Aos 20, Lohan, que tinha acabado de entrar no jogo, girou contra a marcação e tocou de bico para marcar o gol da virada.

O clima foi quente na reta final da partida, a Ferroviária criou, o Vitória também teve suas chances. Quando a classificação parecia encaminhada, o time paulista ganhou um pênalti. Aos 43, Thiago foi frio na cobrança da penalidade e deixou tudo igual. Apito final e empate.

A vaga foi decidida na cobrança por pênaltis e os cobradores mostraram bom desempenho ao empatar em 5 a 5. Nas alternadas, Kauan, do Vitória, acertou a trave. A Ferroviária converteu sua penalidade e avançou para a terceira fase.