Mastriani? Pablo? Entenda cenário do Vitória na busca por um novo centroavante

Depois de perder Alerrandro, artilheiro do último Brasileirão, o Vitória segue na busca por um novo centroavante. Há alguns dias, o Rubro-Negro já negocia com Gonzalo Mastriani, do Athletico Paranaense, mas a negociação não está tão perto de ser concretizada. Além disso, o nome de Pablo Felipe, também do Furacão, apareceu entre as especulações.

Conforme apurou o Portal A TARDE, a negociação por Mastriani, que chegou a caminhar bem, no momento encontra-se estagnada após o Athletico exigir novas condições que dificultam o acerto.

Além disso, existe uma pressão da torcida do Athletico Paranaense para a manutenção do atacante. O objetivo inicial da diretoria era a sua saída por empréstimo para aliviar a folha salarial.

Apesar de dificuldades na chegada de Mastriani a Toca do Leão, a ida do meia Machado ao Athletico está mantida. O jogador, que já se despediu do clube, irá passar por exames médicos e assinar contrato com o time paranaense.

Além de Mastriani, o nome do atacante Pablo também foi ligado ao Vitória nas últimas horas como possível contrapartida entre os clubes. O Rubro-Negro, no entanto, não tem interesse no jogador.

Em 2024, Mastriani e Pablo se revezeram como titular no comando de ataque do Athletico (que acabou rebaixado para Série B). Mastriani acabou a temporada, com 16 gols e 5 assistências pelo clube, enquanto Pablo marcou 11 vezes e deu 2 passes para gol.