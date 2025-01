Vitória x Barcelona de Ilhéus: onde assistir e prováveis escalações

Vitória e Barcelona fazem duelo de abertura do Baianão 2025 - Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

O Vitória inicia sua jornada no Campeonato Baiano 2025 dentro de casa. O rubro-negro baiano recebe a visita do Barcelona de Ilhéus neste sábado, 11, às 16h, no Barradão, pela primeira rodada do estadual.

Atual campeão do Baianão, o Leão da Barra chega motivado pelo fim da última temporada, onde a equipe se manteve na Série A do Brasileirão e se classificou para a Copa Sul-Americana. A equipe manteve parte da base e se reforçou com novos jogadores.

Apesar das novidades, o time de Thiago Carpini deverá iniciar a competição com uma escalação mesclada, com atletas da base e do time principal que foram poco utilizados.

Já a Onça Pintada, que terminou o último estadual na quarta colocação, vem de eliminação na primeira fase da Pré-Copa do Nordeste para o CSA, quando foi derrotado pelo placar mínimo em Maceió.

O time do técnico Sérgio Araújo também manteve a base de 2024 e realizou contratações, já que a equipe tem calendário completo

Ficha técnica

Provável escalação do Vitória: Alexandre Fintelman; Emerson, Edu, Andrei e Riquelme; Léo Naldi, Edenilson e Dionísio; Pablo, Lawan e Janderson. Técnico: Thiago Carpini.

Escalação do Barcelona de Ilhéus: Copetti; Júnior, Clebson, Jaques e Jhon; Lídio, Ramires e Cadu; Hippolito, Gian e Eydison. Técnico: Sérgio Araújo.

Onde assistir: A partida terá transmissão exclusiva da TVE Bahia (TV aberta e Youtube)