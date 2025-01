Troca de jogadores entre Vitória e Athletico fica estagnada; entenda

Vitória e Athletico estudam troca entre Gonzalo Mastriani e Filipe Machado - Foto: Victor Ferreira / EC Vitória e Thiago Silvério / Athletico

Vitória e Athletico-PR deram início as tratativas em relação a uma troca entre o volante Filipe Machado e o atacante Gonzalo Mastriani. O modelo de negócio seria por empréstimo com taxa, com os clubes arcando com as custas salariais dos jogadores de forma integral.

De acordo com apuração da equipe de reportagem Portal A TARDE, os clubes apresentaram as respectivas ofertas, todavia as negociações não avançaram entre as partes. É possível que o martelo seja batido nos próximos dias, já que as conversas não foram encerradas.

Vale salientar que Mastriani foi contratado pelo Furacão em janeiro de 2024, com contrato válido até o fim da temporada de 2026. A transação girou em torno de 2 milhões de dólares, equivalente a R$ 9,8 milhões, na cotação da época.

Machado tem 28 anos e chegou ao Vitória no mês de julho, ao lado do zagueiro Neris, adquirido de forma definitiva junto ao Cruzeiro. Ele atuou com a camisa rubro-negra em 18 oportunidades, sem marcar gols e assistências no período.