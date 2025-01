Vitória realiza ajustes nos setores mirando a estreia do Baianão

Plantel do Vitória durante atividade na Toca do Leão - Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

O elenco do Vitória deu continuidade as atividades de preparação para a estreia no Campeonato Baiano 2025. O Vitória vai receber a visita do Barcelona de Ilhéus neste sábado, 11, às 16h, no Barradão.

Os trabalhos na Toca do Leão foram realizados na tarde desta terça-feira, 7. Após o exame de termografia, os jogadores foram submetidos ao aquecimento com um trabalho de força e potência.

Na sequência, Estephano Djian ministrou um treino com bola com o apoio do auxiliar José Romero. A atividade consistia em ajuses nas linhas defensiva e ofensiva. Por fim, os atletas deram piques no campo.

Em recuperação do trauma no tornozelo esquerdo, o meia Matheuzinho realizou tratamento e deu voltas ao redor do campo.

Após completar seis meses de cirurgia de ligamento cruzado anterior (LCA), o zagueiro Camutanga deu início a transição com o preparador físico assistente Diego Almeida.

Já o ponta Luís Miguel se recuperou de lesão muscular e fez atividades no campo com os fisioterapeutas do clube. Ele deve começar a transição física.

Os jogadores voltam a trabalhar no CT Manoel Pontes Tanajura nesta quarta-feira, 8, em dois períodos.