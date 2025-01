Ex-atacante do Vitória é anunciado em clube da Libertadores

NO PERU

Culebra foi anunciado pelo Alianza Lima - Foto: Divulgação | Alianza Lima

Após ser emprestado ao Coritiba, para a disputa da Série B do Brasileirão, o atacante Eryc Castillo teve seu vínculo encerrado com o Vitória e já sabe onde vai jogar em 2025. O equatoriano de 29 anos foi anunciado pelo Alianza Lima, do Peru, nesta terça-feira, 7, clube que está na Libertadores.

Esta será a sexta experiência de Eryc fora de seu país. Além de Vitória e Coritiba, o atacante atuou nos mexicanos Tijuana, Santos Laguna e Juárez. Pelo Rubro-Negro, foram 17 jogos, um gol e uma assistência.