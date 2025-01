Novos reforços do Vitória avaliam oportunidade: "Vim para agregar"

Bruno Xavier e Zé Marcos foram apresentados pelo Vitória nesta terça - Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

Apresentados oficialmente, nesta terça-feira, 7, como reforços do Vitória, o zagueiro Zé Marcos e o meia Bruno Xavier falaram pela primeira vez como jogadores do Rubro-Negro.

Aos 26 anos, Zé Marcos chega ao Leão da Barra após atuar na temporada passada pelo Juventude. Questionado sobre a luta pela titularidade no setor defensivo do Vitória, o defensor exaltou a história de Wagner Leonardo, principal concorrente pela vaga entre os onze iniciais, e analisou o nível do elenco da equipe comandada pelo técnico Thiago Carpini.

"Eu já senti um pouco do carinho da torcida desde antes da minha chegada, o que me ajudou a tomar a decisão de vim para cá. Sei da história do Wagner Leonardo aqui dentro. É um cara que admiro e quero aprender com ele, mas sei que posso agregar na carreira dele e, como todos os outros zagueiros que estão aqui, tenho certeza que vai nos ajudar. É um setor competitivo e eu vim para agregar na equipe. São muitos jogos durante o ano", disse Zé Marcos.

Já o meia Bruno Xavier, que já chegou a defender o Corinthians, revelou que a oportunidade no Vitória é a maior da sua carreira. O jogador de 28 anos marcou nove gols e distribuiu três assistências em 40 jogos na Série B pelo Ituano, na temporada passada.

"Nos últimos seis anos da minha carreira essa é a minha oportunidade. Em 2018, ainda novo, tive uma passagem curta no Corinthians. Era inexperiente e novo, então não pode dar a tamanha proporção à chance que eu vinha recebendo. Graças a Deus agora, mais experiente, vou poder aproveitar da melhor maneira. Quero agradecer a torcida também, que me recebeu muito bem", concluiu Bruno Xavier.