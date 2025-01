Val Soares é anunciado como novo reforço do Vitória para 2025

Val Soares posa com a camisa do Vitória - Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

O Esporte Clube Vitória anunciou mais um reforço para a temporada de 2025, onde disputará cinco competições. O volante Val Soares, que estava no Paysandu, chega ao Vitória a custo zero, firmando a permanência por uma temporada.

Aos 30 anos, o atleta acumula passagens por Internacional, Brasil de Pelotas, ABC, Botafogo-SP e Coritiba. Fora do Brasil, o Val vestiu a camisa do Marítimo, de Portugal.

Val Soares é mais uma opção para o técnico Thiago Carpini no meio de campo e vai disputar posição com Willian Oliveira, Ricardo Ryller, Léo Naldi, Filipe Machado e os novos contratados Thiaguinho e Ronald. O volante é a oitava contratação anunciada pelo Vitória em 2025. Antes dele, o Rubro-Negro já havia confirmado as contratações do atacante Wellington Rato, do lateral Claudinho, do volante Thiaguinho, do zagueiro Zé Marcos, dos meias Bruno Xavier e Ronald, além do atacante Fabrício Santos.

Em 2024, vestindo a camisa do Paysandu, foi importante na campanha de permanência na Série B. Ao todo, colaborou com dois gols e duas assistências em 37 jogos.