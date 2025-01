PROBLEMA? Vitória pode ficar sem jogar a Sul-Americana no Barradão; entenda Mota destaca a urgência de recursos para troca da iluminação e exigências da Conmebol Por Redação 10/01/2025 - 16:57 h

Torcida do Vitória na Partida entre Vitória X Figueirense pelo Campeonato Brasileiro Seré C 2022, no Barradão - Foto: UENDEL GALTER

Durante a coletiva realizada na tarde desta sexta-feira, 10, o presidente do Esporte Clube Vitória, Fábio Mota, fez um alerta preocupante aos torcedores do clube. O dirigente afirmou que o Rubro-Negro corre o risco de não poder disputar suas partidas da Copa Sul-Americana no Estádio Manoel Barradas, o Barradão, caso não consiga arrecadar os R$ 4,5 milhões necessários para realizar a troca da iluminação do estádio. Mota explicou que a situação financeira do clube é delicada e que, sem os recursos necessários, o Barradão não poderá sediar jogos da competição internacional, uma vez que a iluminação atual não atende aos requisitos exigidos pela Conmebol para os jogos da Sul-Americana. "Para a gente jogar a Copa Sul-Americana aqui no Barradão, precisamos trocar a iluminação, o gradeio. Abrimos uma vaquinha online para arrecadar R$ 4 milhões e meio e precisamos intensificar isso. Sei que está todo mundo apertado, mas nem chegamos em 400 mil ainda. Se não trocar a luz, a gente não joga a Sul-Americana no Barradão", afirmou Mota, ressaltando a gravidade da situação. Leia mais:

>> Vitória anuncia Bet7K como "maior patrocínio da história" O presidente também comentou sobre o aumento nos preços dos ingressos para os jogos no Barradão, uma medida que gerou indignação entre os torcedores e, especialmente, na torcida organizada Os Imbatíveis. Segundo Mota, o reajuste foi necessário devido à crise financeira enfrentada pelo clube: "O Vitória projetou uma folha de R$ 7 milhões e meio este ano. Ano passado, tínhamos R$ 5 milhões e meio, então este ano vai ser bem difícil também. Com isso, vamos precisar que o sócio torcedor renove seu plano, vamos precisar que façam novas adesões também". O dirigente reforçou que o clube enfrenta dificuldades financeiras para cumprir compromissos, incluindo dívidas que precisam ser quitadas até dezembro deste ano. "Estamos fazendo um esforço muito grande. Quando aumentamos R$ 10 no ingresso, que deu um escândalo no mundo todo, foi pensando nisso também. A situação continua crítica e a gente continua precisando de dinheiro", concluiu Fábio Mota.

