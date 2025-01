Vitória anuncia Bet7K como "maior patrocínio da história"

Fábio Mota ao lado de José Vitor, diretor de marketing da Bet7K - Foto: Marcello Góis / Ag. A TARDE

Na tarde desta sexta-feira, 10, o presidente do Esporte Clube Vitória, Fábio Mota, anunciou oficialmente a Bet7K como o novo patrocinador máster do Leão. A apresentação ocorreu em coletiva de imprensa no Barradão e contou com a presença do diretor de marketing da empresa, José Vitor.

Durante o evento, Mota destacou a relevância do patrocínio para o planejamento do clube. "Esse acordo foi fundamental para viabilizar a chegada de reforços como Wellington Rato e Claudinho. É o maior patrocínio da história do Vitória, com potencial de alcançar R$ 20 milhões, dependendo do engajamento da nossa torcida", afirmou o dirigente.

O diretor de marketing da Bet7K, José Vitor, ressaltou a importância da paixão rubro-negra no fechamento do contrato. "O fator torcida foi decisivo. É um diferencial para nossa decisão de investir esse valor no clube. Hoje é um dia histórico não só para o Vitória, mas para nós também", comentou.