Torcedor mirim aborda Wagner Leonardo, que revela: "Fico no Leão"

Capitão do Vitória, o zagueiro Wagner Leonardo foi o nome do mercado da bola nesta quinta-feira, 9, sendo alvo do Bahia, principal rival da equipe rubro-negra. O Tricolor estaria interessado em contar com o defensor, que garantiu permanecer no Leão. A informação foi divulgada pelo apresentador Rodrigo Barata e confirmada pelo Portal A TARDE.

Na manhã desta sexta-feira, 10, na chegada ao treino no Barradão, o camisa 4 foi abortado por um Torcedor mirim, que fez a grande pergunta para o capitão da equipe: "Você fica ou vai?", perguntou Joaquim Lemos. Em resposta, o defensor afirmou: "Eu fico no Leão".

Entenda o interesse

De acordo com apuração do Massa!, o Bahia quer pagar de 6,4 milhões de euros, o equivalente a R$ 40 milhões por Wagner Leonardo. Além disso, o Bahia quer oferecer um salário acima de R$ 700 mil em um contrato por quatro temporadas. O Rubro-Negro ficaria com 50% do valor da negociação.

O defensor é um dos pilares da equipe rubro-negra desde a temporada passada, quando chegou no início de 2023 e foi determinante na reestruturação do time que se sagrou campeão da Série B do Brasileirão. Na ocasião, ele esteve entre os favoritos a ser o craque da competição.

Wagner Leonardo tem 25 anos e acumula 91 jogos com a camisa rubro-negra, com 11 gols marcados. Ele conquistou a Série B de 2023 e marcou o gol do título do Baianão 2024. Ele tem contrato com o Vitória até o final de 2028.