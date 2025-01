Bahia faz proposta histórica para contratar jovem zagueiro argentino

Santi Ramos Mingo em ação pelo Defensa y Justicia

O Bahia negocia a contratação do zagueiro canhoto Santiago Ramo Mingo, de 23 anos, do Defensa y Justicia. A proposta do Tricolor para contar com o argentino é de 8 milhões de dólares (cerca de R$ 50 milhões), o que se tornaria a maior venda da história do clube. A informação foi divulgada pelo jornalista Germán García Grova e confirmada pelo Portal A TARDE.

Cria das categorias de base do Boca Juniors, Santi Mingo se transferiu para o Barcelona, onde atuou na equipe B por duas temporadas e chegou a ser relacionado para três partidas do time principal em 2020, mas não entrou em campo.

Após deixar o Barça, ele defendeu o Leuven, da Bélgica, antes de retornar para a Argentina, para o Defensa y Justicia. No clube argentino, Mingo acumula 70 jogos com quatro gols marcados e uma assistência.

No elenco do Bahia, Santi Mingo terá a concorrência de Kanu, David Duarte e Vitor Hugo, pelo lado esquerdo. Gabriel Xavier, titular pelo lado direito, fecha as opções de Rogério Ceni para o setor defensivo.