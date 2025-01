Rafael Ratão aceita proposta e deixa o Bahia para atuar no exterior

Rafael Ratão comemora gol com a camisa do Bahia - Foto: Rafael Rodrigues | EC Bahia

O Bahia acertou a saída do atacante Rafael Ratão para o futebol japonês. O jogador de 29 anos vai defender o Cerezo Osaka por uma temporada em contrato de empréstimo, com opção de compra ao fim do vínculo. A informação foi divulgada pelo ge e confirmada pelo Portal A TARDE.

A negociação com o clube japonês, inclusive, foi o motivo de Ratão não ter viajado com a delegação do Bahia para Girona, onde o Tricolor fará pré-temporada. O atacante chegou ao Esquadrão em 2023, fez 54 partidas, marcou dez gols e deu quatro assistências.