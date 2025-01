Com ex-atletas da dupla BaVi, Verão Costa a Costa inicia nesta quinta

Verão Costa a Costa foi um sucesso em 2024 - Foto: Yago Matheus/Ascom Setre

Organizado pela Superintendência dos Desportos do Estado da Bahia (Sudesb) desde 2023, o Projeto Verão Costa a Costa terá a sua terceira edição em 2025. O evento, que terá atividades como futevôlei, beach soccer, beach tennis e vôlei de praia em sua programação, inicia nesta quinta-feira, 9, e se estende até o próximo domingo, 12, na Arena Roniery Barbosa (Avenida Atlântica, Centro), em Alcobaça, na Costa das Baleias, extremo sul do estado da Bahia.

A programação do evento ainda conta com a presença de Marcelo Ramos e Robson Luís, ex-jogadores de Bahia e Vitória, que disputarão a partida de exibição de futevôlei, na sexta-feira, 10.

“O Verão Costa a Costa segue sendo uma grande oportunidade de celebrarmos as práticas esportivas do verão baiano na maior costa litorânea em um estado brasileiro. A Bahia respira esportes de verão neste período. Então, é o momento do público aproveitar essa abrangente política pública do esporte no estado para aprender, iniciar, praticar e disputar estas modalidades de foram gratuita”, disse Vicente Neto, diretor-geral da Sudesb.

Verão Costa a Costa foi um sucesso em 2024 | Foto: Yago Matheus/Ascom Setre

A programação dos quatro dias do evento também contará com aulas de futmesa, jiu jitsu, boxe e dança aeróbica. Além disso, no sábado e domingo, shows e encerramento serão atrativos nos finais da tarde. A celebração acontece das 9h às 17h.

O Verão Costa a Costa espera 10 mil atletas, além de um público de 20 mil pessoas para as seis etapas da festividade. O Governo do Estado conta com R$ 5 milhões de investimento no projeto.