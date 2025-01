CBF exclui clássicos estaduais na primeira fase da Copa do Nordeste

Copa do Nordeste sofre alterações na fase de grupos - Foto: CBF/Divulgação

Nesta quinta-feira, 9, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) detalhou o sorteio da fase de grupos da Copa do Nordeste 2025, trazendo importantes alterações no regulamento do torneio. A principal novidade para a edição deste ano é a exclusão dos clássicos estaduais na Primeira Fase da competição.

Diferentemente das edições anteriores, os confrontos entre clubes de grupos distintos estão proibidos nesta etapa, o que significa que as equipes do Grupo A se enfrentarão exclusivamente entre si, da mesma forma que os times do Grupo B. Essa mudança visa evitar os tradicionais duelos entre rivais estaduais, como Ceará e Fortaleza, Bahia e Vitória, Náutico e Sport, Moto Club e Sampaio Corrêa, e CRB e CSA, que agora estarão em grupos separados, sem se enfrentar na Primeira Fase.

A CBF também explicou que, conforme o novo regulamento, os dois clubes melhor posicionados no Ranking Nacional de Clubes (RNC) de 2024 de cada Federação serão alocados em grupos distintos (A e B). Isso significa que, uma vez que um clube de uma Federação seja sorteado, o outro será automaticamente alocado no grupo oposto, garantindo que não haja sobreposição entre eles na fase inicial do torneio.

O sorteio, que definirá a distribuição dos clubes nos dois grupos da Primeira Fase, será realizado de acordo com o posicionamento de cada equipe no RNC de 2024. Os clubes serão distribuídos em quatro potes, com quatro times em cada um. O primeiro sorteado de cada pote será colocado no Grupo A, enquanto o segundo será alocado no Grupo B, mantendo a dinâmica até que todos os clubes sejam distribuídos.

A novidade também impacta os estados que possuem três representantes na Copa do Nordeste, como é o caso de Ceará e Bahia. Para essas federações, o terceiro time mais bem colocado no RNC, Ferroviário e Juazeirense, respectivamente, terá a liberdade de ser sorteado em qualquer um dos grupos, sem a obrigatoriedade de ser posicionado antes de seu sorteio.