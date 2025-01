Ronald chega ao Vitória e destaca torcida: "Foi chato jogar contra"

Ronald ao lado de Manoel Tanajura Neto durante apresentação no Vitória - Foto: Victor Ferreira/EC Vitória

O Vitória realizou mais uma dupla apresentação na manhã desta quinta-feira, 9, no CT Manoel Pontes Tanajura. Entre os reforços, o volante Ronald, ex-Criciúma, foi oficializado como novo jogador do Leão. Com passagens marcantes pelo Fortaleza, onde disputou 110 jogos entre 2020 e 2023, Ronald também atuou por Cuiabá, Mirassol e Criciúma. Na última temporada, pelo clube catarinense, o volante participou de 32 partidas, anotou um gol e distribuiu duas assistências.

Atualmente, o setor de meio de campo do Vitória conta com nomes como Willian Oliveira, Ricardo Ryller, Léo Naldi, Val Soares, Caio Vinícius e Filipe Machado, este último em negociação para deixar o clube. Ronald comentou sobre a forte concorrência e garantiu que chega para buscar seu espaço.

“Nós chegamos aqui para agregar. Sabemos que o grupo conquistou no ano passado porque estavam todos juntos, tinham a nação empurrando o time e, quando os jogos eram aqui, era difícil por conta disso. Foi o ideal para o Vitória conquistar os objetivos do ano passado”, afirmou.

Durante sua apresentação, o volante destacou os fatores que o convenceram a assinar com o Vitória. A estrutura do clube, a entrega do elenco e a paixão da torcida foram decisivos na escolha do jogador.

“O Vitória é um clube gigante. Foi chato jogar contra por causa da torcida. Vejo com grande oportunidade para minha vida vestir essa camisa. Espero me entregar ao máximo aqui para permanecer no Vitória e me estabelecer dentro do cenário brasileiro”, completou.