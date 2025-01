Rodrigo Nestor define objetivo com a camisa do Bahia: "Fazer história"

Nestor é apresentando ao Bahia - Foto: Letícia Martins/EC Bahia

O meia Rodrigo Nestor foi apresentado ao Bahia na manhã desta quinta-feira, 8, e projetou grandes resultados vestindo o vermelho, azul e branco. Aos 24 anos, o atleta chega para reforçar o meio-campo do Esquadrão, setor definido como o "coração" do clube.

Durante coletiva, Nestor destacou a felicidade por chegar ao clube, se mostrando otimista com a temporada que está prestes a iniciar sua jornada com o bicampeão brasileiro.

"Queria primeiro dizer que tô muito feliz de estar aqui. Eu estava ansioso para as coisas acontecerem logo e que bom que deu certo. Desde o ano passado eu venho acompanhando o time do Bahia e realmente é um meio de campo muito fortalecido. Eu chego para somar. Acho que tenho algumas características diferentes dos meus companheiros, consigo chegar mais pra frente, atacar mais o espaço e venho para ajudar e disputar a posição. Quem vai ter dor de cabeça é o professor Rogério", brincou o jogador.

Criado nas categorias de base do São Paulo, Nestor tem experiência com os grandes torneios do Brasil, conquistando o título inédito da Copa do Brasil, em 2023, fazendo gol na final. Além disso, disputou a Libertadores, competição em que o Bahia retornou após 35 anos.

"Essa competição é muito especial, muito especial mesmo. Eu acho que aqui não vai ser diferente. Jogar a Libertadores com a camisa do Bahia esse ano será um prazer pra mim. Vamos nos preparar para conquistar o melhor e fazer história no Bahia, é isso que a gente quer, fazer história, levar o mais longe possível e sonhar com o título", disse Nestor.

Com a longa passagem vestindo a camisa do São Paulo, o meia construiu grandes amizades, como é o caso do atacante Wellington Rato, reforço do Vitória. Durante a coletiva, Nestor comentou sobre a situação, desejando sorte para o ex-companheiro, mas ainda mais para o Bahia.

"Wellington Rato é meu amigo, companheiro de clube. Foi como eu falei, desejo uma boa sorte pra ele, mas mais sorte ainda pra mim. Eu disse, eu sou amigo dele, da família dele, mas faz parte, né? No futebol tem dessas coisas", fianlizou o reforço do Esquadrão.