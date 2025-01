Vitória anuncia novo gerente de futebol e homenageia antigo funcionário

Mário Silva ao lado de Ricardo Lima, presidente da FBF, e Ednaldo Rodrigues, presidente da CBF - Foto: Divulgação

Em um ano repleto de reforços no elenco, o Vitória também inicia 2025 com mudanças em diversos setores da agremiação. Com 55 anos de serviços prestados ao clube, o antigo Supervisor de Futebol, Mário Silva, de 68 anos, deixa o cargo para se juntar ao setor patrimonial do clube.

O profissional, carinhosamente conhecido por 'Seu Mário' é o funcionário mais antigo da história do Leão. Através de um comunicado sobre a decisão, o Leão da Barra exaltou a trajetória e caráter do mesmo, relembrando a sua passagem por diversos setores dentro do clube.

"Com uma trajetória moldada pelo seu caráter, honra, fidelidade e paixão pelo Leão da Barra, Mário Silva já atuou em outros departamentos do Vitória para além do Futebol e do Patrimônio, como por exemplo no setor financeiro e no setor administrativo. Por toda sua história dentro do Barradão, Mário Silva já foi honrado com a Comenda Arthemio Valente, que é dada aos nomes que marcaram a história do Vitória", escreveu o clube.

Com a saída de Mário Silva, o Vitória já tem um nome como substituto. Trata-se de Diogo Castro, de 46 anos, profissional que soma passagens por Santos FC e Cuiabá. O gerente, natural da cidade de Santos, é formado em Administração de Empresas com Especialização em Gestão Internacional, possui MBA em Gestão Financeira e em Gestão de Esportes, além de ter diploma do curso de Executivo de Futebol pela CBF Academy.