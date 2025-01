Rodrigo Nestor, ex-São Paulo, é anunciado pelo Bahia

- Foto: Reprodução

Na contagem regressiva para o início da temporada de 2025, o Esporte Clube Bahia anunciou mais um reforço. O meia Rodrigo Nestor, que estava no São Paulo, chega ao Esquadrão através de um empréstimo válido por uma temporada, com metas para obrigação de compra.

Para contar com o atleta, acostumado a disputar a Copa Libertadores, o tricolor desembolsou o valor de R$ 9,4 milhões. No entanto, caso opte pela compra ao fim do ano, o valor será de R$ 30 milhões. O meia tem contrato com o São Paulo até o fim de 2028.

Leia mais:

>> Brasil terá quatro representantes na chave principal do Australian Open

>> Corinthians e mais quatro: dupla do Vitória já jogou junta em outros seis clubes

>> Bahia anuncia contratação do uruguaio Michel Araújo, ex-São Paulo

Nestor é um velho conhecido do treinador Rogério Ceni, tendo em vista que trabalharam juntos no tricolor paulista, entre os anos de 2021 e 2023. Vale lembrar que, a melhor temporada do jogador foi ao comando do ex-goleiro, na temporada de 2022, onde atuou em 62 jogos, somando oito gols e 11 assistências.

O jogador chega para reforçar o meio-campo do Bahia, além de ser mais um atleta experiente em grandes jogos, como Copa do Brasil e Libertadores, campeonato em que o Bahia retornou em 2024, após 35 anos de fora.

Além de Nestor, o Esquadrão já havia anunciado o volante Erick, ex-jogador do Athletico-PR, o meia Michel Araújo, que também estava no São Paulo, e o atacante Erick Pulga, ex-Ceará.