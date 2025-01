Bahia anuncia contratação do uruguaio Michel Araújo, ex-São Paulo

Michel Araúj é apresentado ao Bahia - Foto: Letícia Martins/ Esporte Clube Bahia

O Bahia anunciou, na manhã desta quinta-feira, 9, a contratação do meia Michel Araújo, que estava no São Paulo. O Esquadrão, que já anunciou outros dois reforços, contará com o uruguaio de 28 anos após pagar cerca de R$ 17,3 milhões à equipe paulista.

Michel foi revelado pelo Racing-URU, mas possui grande experiência no Campeonato Brasileiro. Em 2020 foi contratado pelo Fluminense, mas após o desempenho abaixo na primeira temporada, foi emprestado ao Al Wasl, da Arábia Saudita. Chegou ao São Paulo em 2023, também por empréstimo, atuando em 50 jogos, sendo comprado na janela de inverno da última temporada.

Vestindo a camisa do Tricolor paulista, o meia conquistou a inédita Copa do Brasil e a Supercopa do Brasil, somando 88 jogos, quatro gols e cinco assistências em duas temporadas.

Para contar com o atleta, o Bahia desembolsou o valor de 2,5 milhões de euros, cerca de R$ 16 milhões, além de assumir uma dívida do clube com o jogador, no valor de 250 mil euros. Ao todo, o negócio saiu por um pouco mais de R$ 17,3 milhões.

Além de Michel, o Esquadrão já havia anunciado o volante Erick, ex-jogador do Athletico-PR, e o atacante Erick Pulga, artilheiro da Série B com o Ceará.