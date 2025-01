Reforços fazem treinos leves e Vitória se reapresenta de olho no Barça

Thiago Carpini, técnico do Vitória - Foto: ( Foto: Victor Ferreira/EC Vitória)

O elenco do Vitória se reuniu novamente na tarde desta quarta-feira, 8, para mais um dia de trabalhos no CT Manoel Pontes Tanajura. Sob o comando de Thiago Carpini, os jogadores passaram por uma série de atividades táticas e técnicas para dar sequência à preparação para o Campeonato Baiano.

Entre os novos contratados, o volante Val Soares e o atacante Wellington Rato, após passarem por avaliações médicas e exames, realizaram atividades leves, dando voltas ao redor do campo.

Os jogadores se juntam aos outros atletas que se apresentaram recentemente, como Lucas Arcanjo, Raul Cáceres, Lucas Esteves, Wagner Leonardo, Neris, Willian Oliveira e Carlos Eduardos.

A equipe, dividida em dois grupos, iniciou com os trabalhos com um aquecimento orientado pelo preparador físico Caio Gilli. Após o exercício, a primeira parte dos treinamentos no campo foi focada em um treino tático 11 contra 11.

Na segunda parte, a atenção se voltou para o aprimoramento das finalizações, com os meio-campistas e atacantes realizando uma série de atividades específicas. Já os defensores, sob a orientação dos assistentes Josué Romero e Márcio Goiano, realizaram um trabalho de organização defensiva.

O meia Matheuzinho, que vinha se recuperando de um trauma no tornozelo esquerdo, seguiu os protocolos de tratamento com a supervisão do fisioterapeuta Clício Alves e treinou no campo com atividades leves.

O zagueiro Camutanga, que passou por uma cirurgia de ligamento cruzado anterior (LCA), completou o segundo dia da transição física, com o preparador Diego Almeida.

O Vitória estreia contra Barcelona de Ilhéus, neste sábado, 11, às 16h, no Barradão.