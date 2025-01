Copa do Nordeste: Juazeirense bate o ASA nos pênaltis e vai à fase de grupos

Juazeirense supera o ASA-AL e está na fase de grupos da Copa do Nordeste - Foto: Sant Fotografia / Ascom Juazeirense

Na base da emoção, a Juazeirense está classificada para a fase de grupos da Copa do Nordeste. Na tarde desta quarta-feira, 8, o Cancão de Fogo empatou sem gols com o ASA no tempo normal e superou o adversário nos pênaltis por 4 a 3.

Válida pela segunda partida da fase eliminatória da Lampions, o confronto foi disputado no estádio Adauto Moraes, em Juazeiro.

O herói no norte do estado foi o goleiro Jaílson. Substituto do titular Pedro Campanelli, que será submetido a uma cirurgia no menisco, o paredão do Cancão defendeu duas penalidades e foi peça crucial para o resultado positivo. Clebson, Tata Baiano, Bino e Bruno Oliveira fizeram os gols da equipe baiana.

O técnico João Carlos Ângelo escalou a equipe com Jaílson; Júnior, Wesley, Zé Romário e Bruno Oliveira; Elivelton (Júnior Santos), Bino, Eduardo Rosado (Ceará) e Zé Oliveira (Guilherme Silveira); Alexsandro (Clebson) e Fechale (Tata Baiano).

Agora o Cancão de Fogo gira a chave e foca sua atenção para a estreia do estadual. A equipe estreia fora de casa contra o Jequié, neste domingo, 12, às 18h30, no Estádio Waldomiro Borges, o Waldomirão.