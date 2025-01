Bahia anuncia contratação de Erick Pulga, artilheiro da Série B

Erick Pulga é oficializado como novo reforço do Esquadrão para 2025 - Foto: Divulgação / EC Bahia

Se reforçando para a longa temporada que têm pela frente, o Bahia anunciou mais uma contratação em 2025. Trata-se do atacante Erick Pulga, que estava no Ceará e foi o artilheiro da Série B em 2024.

O Esquadrão pagou um valor de R$ 18,8 milhões ao Vozão com um vínculo de cinco temporadas.

O atacante de 24 anos foi um dos destaques da última temporada, com ótimos números: 51 jogos, 22 gols e três assistências. Vestindo a camisa do alvinegro, foi campeão do Campeonato cearense em 2024.

Além disso, foi peça chave no acesso do Ceará à elite do Brasileirão após dois anos de fora, desde quando foi rebaixado em 2022. Na campanha, Pulga colaborou com 13 gols.

Além do atacante, o Esquadrão já havia anunciado o volante Erick, ex-jogador do Athletico-PR, e o meia Rodrigo Nestor. Além deles, o meia Michel Araújo, que estava no São Paulo, já está treinando com o elenco.