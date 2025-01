Ex-Bahia, De Pena envia mensagem de apoio a Erick: "Honra o manto"

De Pena vestiu a camisa Tricolor em 37 oportunidades na temporada 2024 - Foto: Letícia Martins / EC Bahia

Um dos novos reforços do Bahia para a temporada 2025, o volante Erick foi apresentado nesta quarta-feira, 8. Nas primeiras fotos com a camisa azul, vermelha e branca, o jogador vestirá a camisa 14 do Esquadrão.

Antigo detentor da camisa 14, o uruguaio Carlos De Pena, que defendeu o Tricolor de Aço na temporada passada, enviou uma mensagem de força para o colega de profissão em comentário postado na rede social X.

"Deus abençoe Erick!! Cuida dessa 14 e honra o manto!!", escreveu De Pena.

Deus abençoe Erick!! Cuida esa 14 e honra o manto!! 💙❤️ — Carlos de Pena (@carlosdepena) January 8, 2025

Em sua passagem pelo Esquadrão de Aço, Carlos de Pena atuou em 37 jogos quase todos como opção do banco de reservas. Ele marcou um gol, distribuiu quatro assistências e sempre demonstrou carinho e identificação com o Bahia.

O recém chegado Erick foi adquirido junto ao Athletico-PR. Ele assinou contrato com o Tricolor com validade até o final de 2029.