Ídolo do Bahia, Baiaco revela bastidores do heptacampeonato: "Uma família"

Presente em todas as conquistas do heptacampeonato conquistado pelo Bahia no Campeonato Baiano entre 1973 e 1979, o ex-jogador Edvaldo do Santos, mais conhecido como Baiaco, completou 76 anos na última terça-feira, 7. O ex-volante é o jogador com mais jogos oficiais pelo Tricolor, conquistou dez títulos com a camisa do Esquadrão de Aço e é considerado um dos maiores ídolos da história do clube.

Em entrevista exclusiva ao Portal A TARDE concedida nesta quarta-feira, 8, Baiaco relembrou os tempos de jogador, revelando detalhes da década mais vitoriosa da história do Tricolor.

"Sempre foi uma emoção vestir a camisa do Bahia. Eu gostava de jogar independente do clube, mas no Tricolor eu jogava bem e com muito amor", disse o ex-volante, revelando que chegou a receber proposta do Vasco, mas preferiu seguir no Esquadrão.

Ao todo, são 12 anos defendendo a camisa do Bahia e dez títulos conquistados, sendo nove Campeonatos Baianos e o Torneio Início, disputado em 1979. Questionado sobre os bastidores daquele time do Bahia, Baiaco comentou que a "união" entre os jogadores era o fator que fazia a diferença na época.

"Todo mundo era unido, iriamos correndo ajudar quem perdia a bola. Era como uma família mesmo, jogávamos com muito amor", disse.

Sempre conhecido pela raça dentro de campo, o ex-jogador era um dos melhores volantes do futebol brasileiro e chegou até a ser lembrado pelo Rei Pelé quando questionado sobre os adversários que mais deram trabalho na marcação.

Torcedor que acompanha os jogos do clube atualmente, Baiaco mencionou as diferenças do futebol aplicado entre as épocas, destacando um fator que, segundo ele, está em falta no Bahia de hoje.

"Eu sempre joguei com muito amor ao Bahia. A gente jogava com amor a camisa e muita garra, mas hoje não vejo nada disso", concluiu.

Pelo Tricolor, o jogador esteve em campo 634 vezes e marcou 37 gols.