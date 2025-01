Na mira do Bahia, William José teve 2024 pior que o de Everaldo

Willian José está próximo de reforçar o Bahia - Foto: Reprodução/Spartak Moscou

O ano de 2024 não foi generoso com Willian José, atacante do Spartak Moscou, que apresentou desempenho abaixo das expectativas. Com nome ligado ao Bahia, o jogador iniciou a temporada no Real Betis, da Espanha, onde marcou quatro gols e deu quatro assistências em 23 partidas. Contudo, após sua transferência para o futebol russo, o rendimento caiu ainda mais: o brasileiro balançou as redes apenas uma vez em 21 jogos pelo Spartak e não contribuiu com assistências.

O cenário de Willian José contrasta com o desempenho de Everaldo, camisa 9 do Bahia, que, apesar das oscilações do time na temporada, conseguiu números mais consistentes. Em 58 partidas pelo Tricolor, o centroavante marcou 11 gols e deu seis assistências.

Com 14 jogos a mais do que Willian José, Everaldo alcançou quase o dobro de participações diretas em gols no ano. No entanto, a torcida do Bahia segue sonhando com a chegada de um centroavante de peso, capaz de resolver o problema ofensivo do time e aumentar o poder de decisão nas competições de 2025.

| Foto: Letícia Martins/EC Bahia

O desempenho de Willian José em 2024 também fica aquém quando comparado ao de outros atletas do Bahia, como Thaciano e Lucho Rodríguez. Thaciano, atuando como coringa no ataque do Esquadrão, contribuiu com 15 gols em 60 jogos, carimbando a artilharia do time no ano. Além de contribuir com cinco assistências, assim, participando diretamente de 20 gols durante o calendário da temporada.

Já Lucho também obteve grande destaque, marcando sete gols, em 22 jogos pelo tricolor. Antes de chegar ao Esquadrão, o atacante uruguaio já havia balançado as redes oito vezes pelo Liverpool, do Uruguai, somando um total de 15 gols ao longo do ano, e uma assistência.

Em números absolutos, Willian José, com apenas nove participações diretas em gol no ano, ficou distante do impacto de Thaciano e até de Lucho — que chegou na segunda janela de transferências —, superando o atacante do Spartak Moscou em produtividade.