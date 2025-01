Everton Ribeiro celebra um ano no Bahia e destaca "Orgulho e força"

Everton Ribeiro comemorando classificação à Libertadores - Foto: Rafael Rodrigues/ EC Bahia

No dia 7 de janeiro de 2024 o Bahia realizou uma das maiores contratações da sua história, o meia Everton Ribeiro, que veio do Flamengo, bicampeão da Libertadores e tetra do Campeonato Brasileiro. A chegada do meia completou um ano nesta terça-feira, fazendo com que o capitão da equipe relembrasse o momento.

Através das redes sociais, o camisa 10 destacou o orgulho de 'sair do eixo' e seguir em busca de um novo desafio. Além disso, afirmou se sentir grato e motivado para seguir focado na temporada de 2025, que é "fundamental", como escreveu o meia.

Vestindo a camisa tricolor, o capitão foi peça fundamental na classificação à Libertadores, que não ocorria desde a temporada de 1989. Em 2024, atuou em 61 jogos, colaborando com seis gols e nove assistências.

Leia o texto de Everton Ribeiro:

"Há um ano, o Bahia abria as portas pra mim. Há um ano, minha vida saiu do eixo, e não poderia ter parado em um lugar melhor.

Do mesmo jeito que, hoje, me apresentei para o início de mais uma temporada, um mundo se apresentava pra mim nesse mesmo dia. O mundo que é o Bahia.

O Bahia me abraçou. A Bahia me abraçou. Recebeu a minha família, a encheu de amor, de afeto, de axé. Não teve um desses 365 dias em que eu levantei e não me senti grato pela decisão que tomei.

Tínhamos muito a provar. Eu e o clube. Acho que mostramos muitas coisas para quem duvidou. Ao ver a coincidência das datas, me senti de alma lavada e energias renovadas.

O ano de 2025 é fundamental para este clube e nossa missão é, desde o primeiro dia, fazer de tudo para que os torcedores sintam a mesma energia que encontramos ao voltar ao trabalho. Foi assim que, por exemplo, eu consegui não perder um jogo por lesão no Brasileiro. Com trabalho.

Viver fora do eixo é escrever as histórias com orgulho e força de vontade redobrados. Há um ano, eu escolhi essa vida. Não havia escolha melhor a ser feita. Bora, Bahêa!"