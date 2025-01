João Fonseca vence e se aproxima da chave principal do Australian Open

João Fonseca se aproxima da chave principal do Australian Open - Foto: Sarah Stier/ AFP

Aos 18 anos, o brasileiro João Fonseca, visto como o futuro do tênis mundial, se aproxima de disputar a sua primeira edição do Australian Open. Na madrugada desta quarta-feira, 8, o atleta venceu Coleman Wong, de Hong Kong, por 2 sets a zero, com parciais de 6/0 e 6/3.

O próximo duelo de João será nesta quinta-feira, 9, às 00h, diante do argentino Thiago Tirante. Caso consiga o resultado positivo, se garante na chave principal do primeiro Grand Slam do ano.

O brasileiro vive o melhor momento da carreira, somando dois títulos consecutivos, o Next Gen ATP Finals e o Challenger de Camberra. No período, vêm de 12 vitórias consecutivas.

O Brasil poderá ter quatro representantes no Australian Open, além de João Fonseca, Thiago Monteiro também busca a vaga à chave principal; Bia Haddad Maia e Thiago Wild já estão garantidos.