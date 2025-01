Bahia encaminha acerto para repatriar atacante ex-Real Madrid

Willian José em ação pela equipe B do Real Madrid - Foto: Divulgação | Real Madrid

O atacante Willian José, de 33 anos, tem acerto com o Bahia encaminhado. Atualmente no Spartak Moscow, da Rússia, o brasileiro está na Europa desde 2013 e acumula mais de 115 gols no futebol espanhol, com passagem, inclusive, pelo Real Madrid. A informação foi divulgada pelo jornalista Emerson Júnior.

Leia mais:

>> Bahia anuncia Erick, ex-Athletico, como primeiro reforço de 2025

>> 'Haaland do Sertão' broca, Bahia bate o Madureira e avança na Copinha

>> Bahia encaminha contratação de Zé Guilherme, jovem lateral do Grêmio

Ainda de acordo com o site, o Fluminense também tentou a contratação de Willian José, mas o jogador encaminhou um contrato de três anos com o Bahia. Tricolor e o Spartak estão em fase final de conversas para trocarem documentação e selar o negócio.

Na Rússia desde julho de 2024, quando trocou o Bétis, da Espanha, pelo Spartak, Willian José marcou apenas um gol nesse período, atuando 13 vezes, sendo apenas três como titular.