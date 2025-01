'Haaland do Sertão' broca, Bahia bate o Madureira e avança na Copinha

O centroavante Dell, o "Haaland do Sertão" faz mais um na Copinha - Foto: Jhony Pinho / @jhonypinhofotografo

O Bahia venceu a segunda partida seguida na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Na noite desta terça-feira, 7, os Pivetes de Aço derrotaram o Madureira por 1 a 0 com mais um gol marcado por Dell, o "Haaland do Sertão", aos 40 minutos da etapa final.

A partida foi realizada na Arena Capivari, no interior paulista, válida pela 2ª rodada do grupo 16. Com o resultado positivo, o Bahia está matematicamente classificado para a fase eliminatória da Copinha.

O Esquadrão é o líder da chave com seis pontos ganhos em dois jogos. O Tricolor de Aço fecha a participação na primeira fase na próxima sexta-feira, 10, às 19h, contra o anfitrião Capivariano, em duelo que valerá a liderança do grupo.