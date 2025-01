Bahia encaminha contratação de Zé Guilherme, jovem lateral do Grêmio

Zé Guilherme, lateral-esquerdo do Grêmio - Foto: Rodrigo Fatturi/GFBPA

A equipe que disputará o Campeonato Baiano pelo Bahia contará com um novo reforço na lateral-esquerda. O Bahia encaminhou a contratação de Zé Guilherme, do Grêmio, para integrar a equipe sub-20.

A ideia é que o jogador de 19 anos dispute as primeiras rodadas do Baianão, no período em que o time principal estará na pré-temporada em Girona, na Espanha.

De acordo com o ge, o Tricolor pretende adquirir 80% dos direitos econômicos do atleta. Segundo o setorista João Gabriel Leiro, do canal InfoBahêa, no Youtube, o Esquadrão de Aço irá desembolsar 1 milhão de euros (cerca de R$ 6,3 milhões) para contar com o atleta.

O vínculo contratual do lateral-esquerdo com o Grêmio termina em 15 de julho deste ano, fator que facilitou a saída do atleta nesta janela de transferências. Os empresários do jogador não têm interesse em renovar o contrato, abrindo espaço para o Bahia aproveitar a oportunidade de mercado.

Zé Guilherme foi utilizado pela equipe profissional do clube gaúcho na última temporada, fazendo nove partidas ao todo. O desempenho ainda rendeu uma convocação para a Seleção Brasileira sub-20, que disputará o Campeonato Sul-Americano da categoria.

O lateral-esquerdo está concentrado na Granja Comary, no Rio de Janeiro, junto com os outros atletas da Canarinha.