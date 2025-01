Bahia anuncia Erick, ex-Athletico, como primeiro reforço de 2025

Bahia anuncia volante Erick - Foto: Rafael Rodrigues/ EC Bahia

Com a Libertadores pela frente, o Bahia segue em busca de reforçar o seu elenco para a temporada de 2025. Desta maneira, na manhã desta quarta-feira, 8, o Esquadrão anunciou oficialmente o seu primeiro reforço. Trata-se do volante Erick, de 27 anos, que estava no Athletico-Pr.

No último ano, o atleta colaborou com seis gols e duas assistências em 64 jogos disputados. Com a camisa do Furacão, também se tornou campeão paranaense em 2024 e da Sul-Americana em 2021.

Para a chegada do volante, o tricolor pagou cerca de 4,5 milhões de euros (R$ 29 milhões na cotação atual). O contrato do jogador com o Bahia será válido por cinco anos.

Além de Erick, o Esquadrão já tem mais três nomes para serem anunciados e que já estão treinando com o restante do elenco: o atacante Erick Pulga e os meias Rodrigo Nestor e Michel Araújo, ambos que estavam no São Paulo.