Cadu Santoro revela objetivo do Bahia no mercado da bola: "Meta clara"

Cadu Santoro, diretor de futebol do Bahia - Foto: Divulgação | ECBahia

Após fechar a contratação de Erick, Rodrigo Nestor e Michel Araújo para o setor do meio-campo, o Bahia tem um objetivo bem claro neste mercado da bola: reforçar o elenco. Na desta quarta-feira, 8, o diretor de futebol do Tricolor, Cadu Santoro, revelou o desejo de contar com dois jogadores para cada posição dentro de campo.

"A gente vem esse ano com o objetivo de reforçar o elenco, aumentar o nível do grupo para que a gente possa almejar coisas maiores. Temos uma meta bem clara para ter dois atletas por posição em um nível competitivo muito próximo, mas que também tenha espaço para os meninos da base", comentou Carlos Eduardo Santoro, diretor de futebol do Bahia, na apresentação oficial do volante Erick.

Além dos reforços para o meio-campo, o Tricolor também fechou a contratação do atacante Erick Pulga, do Ceará, e tem negociações encaminhadas com o atacante William José, do Spartak Moscou, da Rússia.