Brasil terá quatro representantes na chave principal do Australian Open

Torneio inicia neste fim de semana

Para o primeiro Grand Slam do ano, o Australian Open, o Brasil será representado por quatro atletas. Bia Haddad Maia e Thiago Wild, melhores no ranking, entraram de forma automática, enquanto João Fonseca e Thiago Monteiro vieram das qualificatórias.

Na madrugada desta quinta-feira, 9, Fonseca e Monteiro venceram seus adversários. Enquanto o tenista de 18 anos derrotou o argentino Thiago Tirante por 2 sets a 0, parciais de 6/4 e 6/1, o mais experiente superou o belga Kimmer Coppejans (361º) por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/3.

Sensação do ano até aqui, João vem de 13 vitórias consecutivas, sendo oito delas sem perder um set sequer. No período, conquistou o Next Gen ATP Finals e Challenger de Camberra.

Beatriz Haddad Maia, número 16 do ranking, e Thiago Wild, número 76, são os donos das melhores colocações entre brasileiros, conseguindo a vaga na chave principal logo de cara.