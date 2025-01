Corinthians e mais cinco: dupla do Vitória já jogou junta em outros seis clubes

Bruno Xavier (à esq.) e Thiaguinho vão jogar juntos no Vitória em 2025 - Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

Atletas de confiança do técnico Thiago Carpini, o volante Thiaguinho e o ponta Bruno Xavier formam uma dupla inseparável. Agora no Vitória, os jogadores já atuaram juntos em outros seis clubes ao longo da carreira: Nacional-SP (2017), Corinthians (2018), Oeste (2019), Inter de Limeira (2021), Santo André (2022) e Água Santa (2023).

Desses, a dupla foi treinada pelo técnico do Vitória nos três mais recentes. O maior sucesso do trio Thiaguinho, Bruno Xavier e Thiago Carpini juntos foi no Água Santa, quando a equipe chegou à decisão do Campeonato Paulista, venceu o primeiro jogo por 2 a 1, mas acabou perdendo o título para o Palmeiras ao ser goleado por 4 a 0 na volta.

Os jogadores são agenciados pela mesma empresa, a Marcio Bittencourt Sports, que no Vitória também é responsável pela carreira do meia Willian Oliveira. Em sua apresentação, os atletas explicaram a relação.

“Minha relação com Thiaguinho é de amizade extracampo. Dentro de campo não tem essa, não vou ter prioridades. Muito grato ao Carpini por essa oportunidade. Já trabalhamos em outros clubes. Nossa relação é de atleta, coisa normal. Tive oportunidade de trabalhar um pouco mais com Carpini. O atleta que se dedicar e focar no campo vai receber oportunidades”, declarou Bruno Xavier.

“Minha relação é de atleta com treinador. Dois caras que são trabalhadores. Um cara que confia no meu trabalho. Eu também confio no dele. O que nos une é a questão de trabalho, de ser vencedor, saber onde quer chegar. Isso é o que nos deixa mais leve para trabalharmos juntos”, afirmou Thiaguinho.